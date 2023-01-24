24 Января 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Reuters/Ints Kalnins

Германия поставит Украине танки Leopard 2

Канцлер Германии Олаф Шольц поставит Украине основные боевые танки типа Leopard 2, сообщает издание Der Spiegel.

Речь идет "как минимум об одной роте танков Leopard 2A6".

"Другие союзники, в том числе из Скандинавии, также хотят поставить Украине основные боевые танки типа Leopard 2. Федеральное правительство хочет выдать разрешение на экспорт таких танков, которые принадлежат другим государствам, таким как Польша", - говорится в сообщении.

По данным Spiegel, танки Leopard 2 должны быть отправлены на Украину из собственных запасов Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ). В среднесрочной и долгосрочной перспективе могут быть подготовлены к использованию и другие боевые танки из запасов промышленности.

Теги: Leopard, танки, Германия, Шольц, Украина



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