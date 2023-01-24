Путин заявил, что российская система ПВО - одна из лучших в мире

Боевые действия показали, что российская система противоракетной обороны является одной из лучших в мире. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, передает корреспондент Накануне.RU.

"Практическая боевая работа показала, что ПВО России - одна из лучших в мире", - сказал глава государства.

Президент также отметил, что Россия производит втрое больше ракет, аналогичных тем, что применяются в американских системах Patriot.

По словам Путина, если говорить о ракетах ПВО различного назначения, то "российское производство сопоставимо со всем мировым производством". Он также отметил и сами системы противоракетной обороны. По мнению главы государства, "все бывает, но в целом система работает исправно". "Практическая боевая работа показала, что ПВО России - одна из лучших в мире", - заключил Путин.