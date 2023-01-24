24 Января 2023
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Армия и ВПК Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: Накануне.RU

Путин заявил, что российская система ПВО - одна из лучших в мире

Боевые действия показали, что российская система противоракетной обороны является одной из лучших в мире. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, передает корреспондент Накануне.RU.

"Практическая боевая работа показала, что ПВО России - одна из лучших в мире", - сказал глава государства.

Президент также отметил, что Россия производит втрое больше ракет, аналогичных тем, что применяются в американских системах Patriot. 

По словам Путина, если говорить о ракетах ПВО различного назначения, то "российское производство сопоставимо со всем мировым производством". Он также отметил и сами системы противоракетной обороны. По мнению главы государства, "все бывает, но в целом система работает исправно". "Практическая боевая работа показала, что ПВО России - одна из лучших в мире", - заключил Путин. 

 

Теги: Владимир Путин, система ПВО, боевые действия



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