24 Января 2023
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Политика Украина
Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Финляндия готова поставлять танки Украине

Финляндия готова обучать украинских военных и поставлять танки для создания в Европе большого танкового подразделения для нужд Украины.

Об этом заявил сегодня президент  Финляндии Саули Ниинисте на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

"Взять один танк тут, другой там - этого недостаточно. Нужно создавать мощное подразделение в Европе, мы обсуждаем возможность создания такого подразделения. Мы <...> со стороны Финляндии рассматриваем варианты [участия]. Хочу сказать, что мы можем проводить обучение украинских военных", - сказал он.

Ниинисте также добавил, что Хельсинки внесет свой вклад в создание танкового подразделения для нужд украинских войск.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла очередная встреча министров обороны порядка 50 стран. По ее результатам глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники еще не приняли решения о поставке Украине танков Leopard 2. Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Варшава сформирует альтернативную коалицию стран, готовых поставить танки Украине, если Германия не согласится на передачу бронетехники. По его словам, республика уже приняла решение о поставке Украине танковой роты (до 14 машин) и будет действовать на свое усмотрение вне зависимости от позиции Берлина.

Во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на американскую администрацию сообщила, что в Вашингтоне склоняются к поставкам Киеву значительного количества танков M1 Abrams. 

Теги: танки, Финляндия, Украина



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