Михалкова выписали из больницы

Режиссер Никита Михалков сообщил, что его выписали из больницы. Пост появился в официальном Telegram-канале его проекта "Бесогон", передает корреспондент Накануне.RU.

"Дорогие мои друзья – это не фигура речи: именно "дорогие" и именно "друзья!" Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой. Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны. Еще раз повторю: именно в такие моменты ты понимаешь, чем отличается популярность от настоящей любви… Мы уже приступили к подготовке первого в этом году выпуска нашего "Бесогона", который, надеюсь, Бог даст, вы скоро увидите", - обратился режиссер к поклонникам.

Напомним, 5 января стало известно, что Михалков госпитализирован с гриппом. Telegram-канал Baza писал, что он госпитализирован с ковидной пневмонией, врачи якобы оценивали его состояние как тяжелоею.