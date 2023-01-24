20-летняя москвичка найдена мертвой после посещения Думской в Петербурге

24 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Санкт-Петербург
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

20-летняя москвичка найдена мертвой после посещения Думской в Петербурге

Двадцатилетняя жительница Москвы найдена мертвой в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, она насмерть обварилась кипятком. Известно, что перед смертью девушка была на Думской.

притон, лп(2023)|Фото: cs4.pikabu.ru/Google Street View

Как пишет «Фонтанка», днем 23 января неизвестная женщина сообщила правоохранительным органам, что в одной из квартир на улице Серпуховской в Адмиралтейском районе города лежит труп. Прибывшие на место оперативники обнаружили на теле погибшей ожоги. Предположительно, они остались от горячей воды.

«Есть версия, что девушка вернулась в ночь на понедельник с Думской в измененном состоянии и не сразу поняла, что обливает себя в душе кипятком», — поясняет издание.

Уточняется, что Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Это далеко не первый инцидент на Думской улице. В октябре 2022 года в туалете одного из местных ночных клубов изнасиловали школьницу, а за несколько месяцев до этого – 14-летняя петербурженка отравилась алкоголем и попала больницу.

Помимо Думской в городе есть еще одно место с весьма неприглядной репутацией, которое регулярно становится центром притяжения неприятностей и попадает в криминальные сводки. Это Апраксин двор. Но если в первом случае это обусловлено, пожалуй, огромным количеством злачных заведений, то во втором — бездействием местных властей. Более чем за 10 лет им так и не удалось отреставрировать корпуса Апраксина двора, превратив квартал в цивилизованное общественное пространство с торговыми функциями, которое бы соответствовало центру города. Хотя инвесторы в этом были заинтересованы.

Когда речь заходит об Апраксином дворе, в памяти сразу всплывают эпизоды с бесконечными облавами на нелегалов, изъятием контрафакта, закрытием борделей и даже пленением людей. Объект культурного наследия регионального значения давно называют порталом в лихие девяностые. «Рассадником нелегалки» называет Апраксин двор и главный редактор RT Маргарита Симоньян. Самое странное в этой истории, что еще пять лет назад звучали громкие обещания о появлении на его месте современного общественного пространства. Но ничего не произошло. Отсутствием какой-либо активности закончилось и подписание на ПМЭФ-2022 соглашения между Смольным и компанией Glorax на реконструкцию исторического рынка.

Теги: облавы, изнасилование, думсая, ночные клубы, апраксин двор, смольный



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети