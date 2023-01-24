20-летняя москвичка найдена мертвой после посещения Думской в Петербурге

Двадцатилетняя жительница Москвы найдена мертвой в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, она насмерть обварилась кипятком. Известно, что перед смертью девушка была на Думской.

Как пишет «Фонтанка», днем 23 января неизвестная женщина сообщила правоохранительным органам, что в одной из квартир на улице Серпуховской в Адмиралтейском районе города лежит труп. Прибывшие на место оперативники обнаружили на теле погибшей ожоги. Предположительно, они остались от горячей воды.

«Есть версия, что девушка вернулась в ночь на понедельник с Думской в измененном состоянии и не сразу поняла, что обливает себя в душе кипятком», — поясняет издание.

Уточняется, что Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Это далеко не первый инцидент на Думской улице. В октябре 2022 года в туалете одного из местных ночных клубов изнасиловали школьницу, а за несколько месяцев до этого – 14-летняя петербурженка отравилась алкоголем и попала больницу.

Помимо Думской в городе есть еще одно место с весьма неприглядной репутацией, которое регулярно становится центром притяжения неприятностей и попадает в криминальные сводки. Это Апраксин двор. Но если в первом случае это обусловлено, пожалуй, огромным количеством злачных заведений, то во втором — бездействием местных властей. Более чем за 10 лет им так и не удалось отреставрировать корпуса Апраксина двора, превратив квартал в цивилизованное общественное пространство с торговыми функциями, которое бы соответствовало центру города. Хотя инвесторы в этом были заинтересованы.

Когда речь заходит об Апраксином дворе, в памяти сразу всплывают эпизоды с бесконечными облавами на нелегалов, изъятием контрафакта, закрытием борделей и даже пленением людей. Объект культурного наследия регионального значения давно называют порталом в лихие девяностые. «Рассадником нелегалки» называет Апраксин двор и главный редактор RT Маргарита Симоньян. Самое странное в этой истории, что еще пять лет назад звучали громкие обещания о появлении на его месте современного общественного пространства. Но ничего не произошло. Отсутствием какой-либо активности закончилось и подписание на ПМЭФ-2022 соглашения между Смольным и компанией Glorax на реконструкцию исторического рынка.