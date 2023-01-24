В Екатеринбурге обсуждают запуск трамвая из Академического на Широкую речку
В уральской столице стартовали общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории для запуска трамвая между Академическим районом и Широкой речкой.
Трамвайная линия протяженностью в 4,2 км пройдет по проспекту Академика Сахарова и улицам Хрустальногорской и Евгения Савкова. Депо и разворотное кольцо расположатся на Широкой речке северо-восточнее уже имеющейся подстанции "Рябина".
Трамвай проследует по следующим остановкам:
- Академика Сахарова – Вильгельма де Геннина;
- Академика Сахарова – Рябинина;
- Хрустальногорская – Евгения Савкова;
- Евгения Савкова – Косотурская;
- Евгения Савкова – Ручейная;
- Евгения Савкова – Новая 1;
- Конечная в районе трамвайного кольца.
Экспозицию проекта можно увидеть в здании мэрии в холле второго этажа с 9.00 до 18.00 каждые понедельник-четверг и с 9.00 до 17.00 каждую пятницу. Общественные обсуждения будут проводиться до 17 февраля включительно.