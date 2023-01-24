24 Января 2023
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Общество Челябинская область
Фото: источник Накануне.RU

В Челябинской области появились фальшивые сайты для записи к врачу

Жителей Челябинской области предупредили о появлении фальшивых сайтов для записи к врачу. Они созданы, чтобы зарабатывать на рекламе, и записаться к врачу на них невозможно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Фальшивые сайты имеют похожий адрес, но отличаются дизайном, обилием рекламы и невозможностью записаться к врачу, поскольку они никак не связаны с системой здравоохранения области.

"Владельцы этих страниц зарабатывают на рекламе за счет трафика: многие люди пытаются записаться к врачу, посещают страницу и видят объявления. Чем больше просмотров, тем больше стоит размещение рекламы", - рассказали в министерстве.

В минздраве напомнили, что единственный официальный региональный портал – это talon.zdrav74.ru.

Теги: врач, минздрав, сайт,



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