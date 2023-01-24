В США по обвинению в связях с Дерипаской задержали экс-агента ФБР и отставного советского дипломата

В США по обвинению в связях с российским бизнесменом Олегом Дерипаской задержали экс-агента ФБР Чарльза Макгонигала и отставного советского дипломата Сергея Шестакова.

Американский минюст обвиняет их в том, что они якобы вступили в сговор с целью оказания "услуг Дерипаске в нарушение санкций". Задержанным также предъявляются обвинения в сговоре с целью отмывания денег.

В ведомстве отметили, что во время работы в ФБР Макгонигал занимался российскими предпринимателями, включая Дерипаску.

Близкий к российскому бизнесмену источник заявил РИА Новости, что Запад использует любой абсурдный предлог, чтобы лишить Дерипаску возможности работать и уничтожить репутацию.

В сентябре прошлого года Министерство юстиции США опубликовало обвинение, предъявленное Олегу Дерипаске. Его обвиняют в использовании схем по обходу санкций, наложенных американским государством.

По данным ведомства, Дерипаска, несмотря на примененные к нему в 2018 году рестрикции, продолжал вести дела в этой стране через двух нанятых им помощниц, одну из которых впоследствии арестовали.

Если суд согласится с позицией прокурора, Дерипаске может грозить до 20 лет тюрьмы.

Такие же обвинения предъявили предполагаемым помощницам бизнесмена — россиянке Наталье Бардаковой и натурализованной американке Ольге Шрики.