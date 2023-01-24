Жители левобережья Херсонщины возвращаются в свои дома, - Сальдо

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что эвакуация для мирных жителей левобережья Херсонской области по-прежнему доступна, но большая часть уехавших граждан, наоборот, уже возвращаются в свои дома.

"Эвакуация открыта, люди могут эвакуироваться с левобережья. Но есть такие хорошие знаки: больше возвращаются сейчас на левый берег, в свои населенные пункты, дома. Возвращаются те, кто уехал чуть-чуть подальше, вглубь Херсонской области", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24", цитату приводит РИА Новости.

Напомним, в ноябре подразделения Вооруженных сил РФ, дислоцированные в правобережной части Херсонской области, были отведены на левый берег Днепра. Правый берег Днепра в рамках объявленной эвакуации тогда покинули более 100 тыс. человек из числа гражданского населения. Правительство России пообещало вывезенным из Херсонской области людям сертификаты на жилье в любом регионе РФ.