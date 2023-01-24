В Киеве заявили о готовности 12 стран передать Украине 100 танков Leopard

12 стран готовы передать Украине около 100 немецких танков Leopard, если Германия даст разрешение, сообщил высокопоставленный украинский чиновник телеканалу ABC.

По его словам, соответствующие соглашения были достигнуты на встрече контактной группы по поддержке Украины на базе ВВС США Рамштайн в Германии.

О готовности передать Киеву боевую технику уже публично заявили Финляндия и Польша. По данным источника ABC, к ним готовы присоединиться Нидерланды, Испания и Дания.

Напомним, 20 января сообщалось, что поддерживающим Украину странам не удалось достичь единой позиции по поставкам танков Киеву. Об этом заявил глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус по итогам переговоров на военной базе Рамштайн.