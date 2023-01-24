24 Января 2023
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Происшествия В России Крым
Фото: Накануне.RU

В Крыму "накрыли" ячейку ячейку "Хизб ут-Тахрир"*

ФСБ пресекла в Крыму деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* *(террористическая группировка, запрещена в России), работа которой координировалась с территории Украины.

"Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с Росгвардией в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", задержаны шесть участников террористической структуры", - сообщили ТАСС в центре общественных связей спецслужбы.

По данным ФСБ, при координации эмиссаров террористической организации, пребывающих на Украине, "данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии". В процессе конспиративных собраний они вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман.

По местам жительства задержанных изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир", средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся при ведении террористической деятельности, уточнили в ФСБ. Возбуждены уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Теги: Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, Крым, ячейка



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