В сети появилась цифровая экскурсия по заповедным местам Ямала

Фотограф-путешественник Александр Мазуров совершил экспедицию по удаленным районам Ямала, чтобы рассказать о жизни коренных народов севера. Как сообщили Накануне.RU организаторы экспедиции, из собранных редких фотографий и видеозаписей удалось создать мультимедийную экскурсию. Эксклюзивные съемки теперь можно увидеть на сайте экспедиции "Жить по-своему" или посмотреть в VR-очках в Музейном ресурсном центре города Ноябрьска.

Во время экспедиции фотограф жил с семьями кочевников, запечатлел их быт, процесс создания традиционной одежды, обычаи и обряды оленеводов. Собранные им материалы помогают по-новому взглянуть на Ямал и прикоснуться к культуре северных кочевников. А благодаря созданию цифровой экскурсии теперь из любого региона страны можно отправиться в онлайн-путешествие по заповедным местам, увидеть традиционные обряды и совершить прогулку по пастбищам оленей.

Необычный этнографический проект создан при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". Первая мультимедийная экскурсия в регионы севера также стала частью федерального проекта "Цифровая культура".

"Северные кочевники до сих пор сохраняют традиции и семьями преодолевают расстояния по вечной мерзлоте. Эти люди не привыкли выражать чувства открыто, но влюбляются сильно, без страха", – поделился впечатлениями Александр Мазуров.