В Прикамье прокуратура взяла на контроль ход расследования резонансного ДТП с погибшими пациентами

Прокуратура Гремячинска Пермского края взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами в связи с ДТП, произошедшем на трассе "Кунгур – Соликамск", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

23 ноября 2023 года в дневное время, мужчина, управлявший большегрузным автомобилем, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со специализированной машиной медицинского учреждения, перевозившей пациентов из одного больничного учреждения в другое.

В результате происшествия травмы различной степени тяжести, в том числе смертельные, получили водитель спецавторанспорта и находящиеся в салоне пассажиры. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более граждан).

Также в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка всем должностным лицам, в том числе подрядным организациям, по реализации полномочий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения и благоустройства на данном участке дороги в осенне-зимний период.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.