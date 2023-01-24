В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице Народной воли

В Екатеринбурге почти на два месяца ограничат движение по улице Народной воли. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Начиная с 6 февраля и до 30 марта на участке от улицы 8 Марта до улицы Степана Разина будет проводиться реконструкция. На период закрытия на участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Напомним, что для удобства горожан и гостей уральской столицы информация обо всех актуальных дорожных работах и перекрытиях содержится в информационной карте.