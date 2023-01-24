В России могут появиться "дети СВО"

Председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о том, что возглавляемая им партия планирует внести в Госдуму законопроект об установлении статуса "дети спецоперации" и введении для них льгот.

"За последние девять лет выросло почти целое поколение, чье детство прошло под разрывы этих самых снарядов с надписями "Детям Донбасса", и угрозы дерусификации. Все мы это помним. Сегодня сотни тысяч из них стали гражданами РФ, надеются на нас и статус, который признает эту категорию нашего населения, право на компенсацию – то малое, что мы можем сделать для этих детей Русского мира сегодня", - цитирует Слуцкого пресс-служба ЛДПР.

Законодательная инициатива фракции ЛДПР в Госдуме о новом понятии "дети СВО" и защите их прав позволит правительству и региональным органам власти принимать нормативные акты о введении для этой категории граждан льгот, системных и одноразовых выплат по аналогии с "детьми войны", полагают в партии.