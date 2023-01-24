24 Января 2023
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Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Власти Перми планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте

Власти Перми планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сегодня на заседании городской думы сообщил первый замглавы Перми Эдуард Хайруллин, передает корреспондент Накануне.RU.

Предлагается повысить тариф с 33 руб. до 35 руб. По словам Хайруллина, повышение стоимости необходимо из-за роста расходов на транспортную отрасль. В этом году затраты на транспортную отрасль вырастут на 10% и составят 6,5 млрд руб.

Когда именно будет повышена стоимость проезда не уточняется.

Также на заседании было сказано, что экономически обоснованный тариф за проезд в муниципальном общественном транспорте снизился с 39 руб. до 36 руб.

Теги: тариф, общественный транспорт, транспортная реформа, повышение стоимости проезда



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