24 Января 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-центр правительства Астраханской области

Астраханская делегация весной побывает с рабочим визитом в Атырауской области Казахстана

Подготовке к визиту в Казахстан и обсуждению ближайших планов сотрудничества была посвящена состоявшаяся накануне рабочая встреча министра внешних связей Астраханской области Владимира Головкова с Генеральным консулом Республики Казахстан в городе Астрахани Ардаком Мадиевым.

«Наступивший 2023 год обещает быть богатым на события в сфере сотрудничества Астраханской области с Казахстаном, и мы готовы вместе с вами претворять в жизнь намеченные планы», — отметил Владимир Головков.

рабочая встреча(2023)|Фото: пресс-центр правительства Астраханской области

Как сообщает пресс-центр правительства Астраханской области, весной текущего года запланирован визит делегации Астраханской области в приграничную Атыраускую область Казахстана. В составе астраханской делегации будут руководители исполнительных органов, представители бизнес-сообщества региона. Делегация посетит промышленные и сельскохозяйственные предприятия Атырауской области, примет участие в бизнес-форуме. По итогам визита планируется подписать план мероприятий по развитию торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества двух приграничных регионов на ближайшие годы.

«Руководство Казахстана придаёт важное значение торгово-экономическому сотрудничеству с Астраханской областью, и я уверен, что предстоящий визит делегации вашего региона в Атыраускую область придаст новый импульс его развитию», — сказал Ардак Мадиев.

рабочая встреча(2023)|Фото: пресс-центр правительства Астраханской области

В ходе рабочей встречи также обсуждались планы подготовки и проведения в текущем году в Астрахани VIII Каспийского медиафорума, Международного научного форума «Каспий-2023: пути устойчивого развития», Каспийского молодёжного образовательного форума «Селиас» и других мероприятий. Ожидается, что представители приграничных регионов Казахстана примут участие в 11-й международной специализированной выставке-конференции «Семена, средства зашиты растений, агротехнологии», которую запланировано провести в Астрахани 8-10 февраля.

В ближайшие дни представители агентства по делам молодёжи Астраханской области выйдут на видеосвязь с коллегами из Коммунального государственного учреждения «Молодежный ресурсный центр города Атырау». Встреча будет посвящена обсуждению реализации совместных мероприятий на 2023 год.

Теги: бизнес-форум, казахстан, астраханская делегация, каспий-2023



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