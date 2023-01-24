24 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Йод и аспирин внесены в список потенциально дефицитных лекарств

97 позиций были включены межведомственной комиссией Минздрава в перечень лекарств, которые могут стать дефицитными в России. Об этом сообщает "Фармвестник" со ссылкой на документ.

Среди препаратов, включенных в перечень: йод, ибупрофен, ацетилсалициловая кислота (аспирин), лидокаин, парацетамол, фентанил, фенобарбитал (основная составляющая валокордина и корвалола), перекись водорода, активированный уголь и другие лекарства.

В отношении этих лекарственных средств правительство будет в приоритетном порядке принимать меры по обеспечению их доступности для потребителей.

Ранее сообщалось, что из аптек в России пропал детский антибиотик широкого спектра действия "Цефуроксим", который входит в перечень жизненно важных лекарств. До этого Росздравнадзор ответил на сообщения об исчезновении детского ибупрофена из аптек, заявив, что запасы есть на полгода.

Между тем, Россия по-прежнему импортирует порядка 80% субстанций для приготовления лекарств. Проблемы с внутренним производством не только ускоряют рост цен на препараты, но и в ряде случаев провоцируют дефицит.

Теги: дефицит, лекарства, йод



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