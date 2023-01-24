Миронов призвал свердловских чиновников отправить на фронт их детей

24 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Свердловская область Ямало-Ненецкий АО В России
Фото: Накануне.RU

Миронов призвал свердловских чиновников отправить на фронт их детей

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал региональных чиновников не препятствовать захоронению с почестями бойцов ЧВК "Вагнер", погибших в ходе специальной военной операции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Миронова, политик напомнил, что в Свердловской области и Ямало-Ненецком автономном округе местные власти отказались хоронить с почестями погибших на СВО "вагнеровцев".

"Это бессовестные решения, потому что нельзя судить о том, что человек делал в прошлом. Ведь человек погиб с оружием в руках, защищая нашу Родину! Моя позиция по данному вопросу проста: если чиновники не признают бойцов ЧВК "Вагнер" героями, а относятся к ним, как к людям второго сорта, пускай отправляются воевать сами, либо отправляют на фронт своих детей!", - заявил Сергей Миронов.

Он отметил, что "люди, которые воюют за будущее России и всего человечества – самые настоящие герои".

"Они заслуживают воинских почестей, а то, что делают чиновники на местах – это подлость и бесстыдство", - заключил председатель "СРЗП".

Напомним, ранее российский бизнесмен Евгений Пригожин назвал "скотством" отказ мэрии Камышловского района Свердловской области захоронить с почестями погибшего в ходе СВО уральского бойца ЧВК "Вагнер".

Теги: Миронов, чиновники, Вагнер, СВО



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети