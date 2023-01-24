Миронов призвал свердловских чиновников отправить на фронт их детей

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал региональных чиновников не препятствовать захоронению с почестями бойцов ЧВК "Вагнер", погибших в ходе специальной военной операции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Миронова, политик напомнил, что в Свердловской области и Ямало-Ненецком автономном округе местные власти отказались хоронить с почестями погибших на СВО "вагнеровцев".

"Это бессовестные решения, потому что нельзя судить о том, что человек делал в прошлом. Ведь человек погиб с оружием в руках, защищая нашу Родину! Моя позиция по данному вопросу проста: если чиновники не признают бойцов ЧВК "Вагнер" героями, а относятся к ним, как к людям второго сорта, пускай отправляются воевать сами, либо отправляют на фронт своих детей!", - заявил Сергей Миронов.

Он отметил, что "люди, которые воюют за будущее России и всего человечества – самые настоящие герои".

"Они заслуживают воинских почестей, а то, что делают чиновники на местах – это подлость и бесстыдство", - заключил председатель "СРЗП".

Напомним, ранее российский бизнесмен Евгений Пригожин назвал "скотством" отказ мэрии Камышловского района Свердловской области захоронить с почестями погибшего в ходе СВО уральского бойца ЧВК "Вагнер".