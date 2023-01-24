В Челябинске неизвестный обстрелял окна квартир в многоэтажке

В Челябинске жильцы микрорайона "Академ Riverside" обнаружили на своих окнах следы от пуль. Они написали заявления в полицию.

"Утром обнаружили след от выстрела на балконном окне. Это только нам "повезло" или есть товарищи по несчастью?", - написала в социальных сетях жительница дома № 60 по улице Университетской набережной.

Другая жительница рассказала, что 19 января обнаружила след от выстрела в детской комнате, а на следующий день два следа на балконе. Женщина живет на 19 этаже.

К поиску подозреваемого уже подключились сотрудники полиции.

"Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков взял на личный контроль ситуацию со стрельбой в Калининском районе Челябинска. Сотрудникам полиции дано поручение принять все меры немедленного реагирования, установить и задержать в кратчайшие сроки подозреваемого", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.