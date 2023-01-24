В Екатеринбурге "Киа Рио" на полной скорости сбила курьера-велосипедиста

В Екатеринбурге на улице Малышева произошло ДТП. Водитель "Киа Рио" на полной скорости сбил велосипедиста-доставщика еды, переезжавшего дорогу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Екатеринбургу, авария произошла 21 января в 20.30 возле дома №11. 20-летний велосипедист не спешился перед тем как пересечь дорогу, более того, решил сделать это на запрещенный сигнал светофора. В этот момент его на полной скорости сбила парня. В итоге последний с ушибами был доставлен в больницу.

"Велосипедисты, выбирающие современное и экологичное средство передвижения, зачастую игнорируют требования ПДД, а автолюбители не замечают на дороге данную категорию участников дорожного движения, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям с тяжелыми последствиями", - подытожили в городском ГИБДД.