Опыт работы новосибирских консультационных центров для мобилизованных уникально успешным

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в торжественном награждении сотрудников консультационных центров по вопросам частичной мобилизации, развёрнутых на территории Новосибирской области. Глава региона поблагодарил всех, кто участвовал в большой и важной работе по оказанию всесторонней помощи мобилизованным и членам их семей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Сотрудникам центров Андрей Травников вручил Благодарности губернатора Новосибирской области.

«Буквально в первый же день, когда на территорию Новосибирской области стали поступать первые команды мобилизованных, я позвонил коллегам-руководителям федеральных органов власти и получил моментальный отклик: уже на следующий день была развёрнута консультационная работа по большому количеству направлений на базе Новосибирского высшего военного командного училища. Огромное спасибо юридическому сообществу, Нотариальной палате, Федеральной службе судебных приставов и всем тем, кто в этом участвовал. Работа проведена большая, она была очень важна и социально значима. Впереди – не менее важная работа по оказанию помощи семьям военнослужащих», – подчеркнул Андрей Травников.

Доклад о деятельности консультационных центров начальник управления по работе с обращениями граждан – общественной приёмной губернатора области Игорь Баранов. Напомним, с 3 октября 2022 года в местах размещения мобилизованных и проведения боевого слаживания подразделений правительством Новосибирской области были организованы консультационные центры по вопросам частичной мобилизации. Центры были организованы на базе: НВВКУ, на военных полигонах «Шилово» и «Кольцово».

За время работы в центры от мобилизованных граждан поступило несколько тысяч обращений, и ни одно из них не было оставлено без рассмотрения, реагирования и принятия мер. . В процессе работы оперативно было организовано взаимодействие с правительствами Красноярского края, Иркутской области, Республик Алтай и Тыва. Представители органов власти этих субъектов РФ были направлены в Новосибирскую область и приняли активное участие в работе консультационных центров.