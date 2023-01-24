В Екатеринбурге СК проверит гимназию, где педагог мог издеваться над детьми

Следственный комитет проверяет сведения о возможном насилии в отношении учащихся гимназии в Екатеринбурге.

Ранее в СМИ появилась информация, что в одной из гимназий уральской столицы педагог применяет физическое насилие к ученикам начальных классов. Утверждалось, что учительница якобы заклеивала рот ребенку скотчем.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, сейчас следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга проверяет эти сведения.

"Следователями СКР будет устанавливаться достоверность этой информации, а также выясняться, имели ли в данной гимназии иные факты нарушения прав несовершеннолетних. В случае подтверждения поступивших сведений, ситуации будет дана объективная правовая оценка", - пообещали в ведомстве.

По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.