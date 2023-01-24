24 Января 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Reuters/Ints Kalnins

В Германии получили запрос Польши на реэкспорт танков Leopard 2 Киеву

Германия получила запрос от Польши на реэкспорт танков Leopard 2 на Украину.

"Правительство Германии получило запрос от Польши на реэкспорт танков Leopard 2. Как уже пояснял официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт, заявки рассматриваются с надлежащей срочностью в соответствии с устоявшимися процедурами", - сообщил ТАСС представитель кабмина ФРГ.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 немецкого производства Киеву.

Теги: Германия, Польша, танки, Leopard



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