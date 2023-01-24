24 Января 2023
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Политика В России
Фото: Дума ТВ

В ГД изучают вопрос о конфискации имущества оскорбляющих Россию, - Володин

В Госдуме изучают вопрос о возможной конфискации имущества уехавших граждан, которые оскорбляют Россию, "поливают ее грязью", сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Он не согласился с тем, что конфискация имущества - излишняя мера, потому что "речь идет о негодяях", которые нарушили закон и "нанесли вред".

"А может даже не реагируют на это, потому что доход есть, страна их кормит. Но здесь, возможно, посмотреть такой подход. Мы его сейчас изучаем, и начнется работа в этом направлении", - цитирует Володина РИА Новости.

По словам парламентария, нормы в отношении уехавших должны носить дифференцированный характер, "с пониманием того, что из них кто натворил".

Напомним, Володин ранее анонсировал изменения в Уголовном кодексе страны, предложив конфисковывать имущество у "негодяев", уехавших из России. Он предложил делать это с целью возмещения нанесенного ущерба. Идею счел реализуемой сенатор Андрей Клишас. Позже глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов прокомментировал заявления о необходимости введения ответственности для "различного рода "предателей". Среди предложенных вариантов звучали лишение наград, почетных званий, собственности, гражданства РФ.

Теги: володин, конфискация имущества, россияне



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