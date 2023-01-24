24 Января 2023
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Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области инфляция выросла до 10,4%

В Челябинской области в декабре инфляция увеличилась до 10,4%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе отделения по Челябинской области Уральского ГУ банка России.

В ноябре она была 10%. На темпы прироста цен повлияла ситуация в сфере услуг. Произошло повышение тарифов ЖКХ. Сокращение по сравнению прошлым годом доступных туристам зарубежных направлений привело к увеличению темпов удорожания путевок на отдых за пределами страны.

При этом замедлился годовой темп роста цен в секторе продовольственных товаров замедлился. На это повлиял рекордный урожай зерна, гречихи и сахарной свеклы.

Теги: инфляция, цены,



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