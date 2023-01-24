В Челябинской области инфляция выросла до 10,4%

В Челябинской области в декабре инфляция увеличилась до 10,4%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе отделения по Челябинской области Уральского ГУ банка России.

В ноябре она была 10%. На темпы прироста цен повлияла ситуация в сфере услуг. Произошло повышение тарифов ЖКХ. Сокращение по сравнению прошлым годом доступных туристам зарубежных направлений привело к увеличению темпов удорожания путевок на отдых за пределами страны.

При этом замедлился годовой темп роста цен в секторе продовольственных товаров замедлился. На это повлиял рекордный урожай зерна, гречихи и сахарной свеклы.