В уральском городе пропали две школьницы: их ищут полиция и волонтеры

В уральском городе Полевской разыскивают двух пропавших школьниц.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Прорыв", девочки пропали еще 19 января. По данным отряда, разыскиваются 14-летняя Ольга В. и 15-летняя Алина З.

Розыском пропавших подростков занимаются отдел МВД России по городу Полевской и волонтеры. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, просят обращаться по телефону: 8 (343) 503-43-40.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге завершились поиски 12-летней школьницы, пропавшей в Академическом районе. Девочка была найдена живой.