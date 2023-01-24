24 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий попал в санкционный список Украины

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий попал в очередной санкционный список Украины.

По данным "Ъ", в него вошли 22 представителя Русской православной церкви (РПЦ). В санкционном списке также оказались представитель РПЦ при Всемирном совете церквей, племянник патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаил Гундяев, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин), митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев), митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

В ноябре 2022 года митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий во время заседания заксобрания публично поддержал специальную военную операцию РФ, назвав происходящее "борьбой с дьяволом", он призвал встать на защиту тех ценностей, "которыми мы пронизаны с детства, с истории государства".

 

Теги: митрополит пермский и кунгурский мефодий, санкции, Украина



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