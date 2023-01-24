В Кремле оценили прекращение публикации деклараций о доходах депутатов и сенаторов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект, позволяющий депутатам и сенаторам не публиковать свои декларации о доходах и имуществе. По его словам, парламентарии по-прежнему будут подавать декларации. Он назвал подачу отчетности о доходах обязательной системой.

"Давайте дождемся документ. Разумеется, условия СВО вносят свою специфику. Но главное то, что подача деклараций будет продолжаться для всех. Это обязательная система. Органы будут проверять их", - цитирует "Ъ" Пескова.

Ранее комитет Думы по госстроительству одобрил поправку к проекту закона о публичной власти, согласно которой в Сети перестанут публиковать декларации депутатов и сенаторов. Вместо этого будет размещаться только общая информация – сколько деклараций было подано. Эта норма может быть введена с марта 2023 г.