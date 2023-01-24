24 Января 2023
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Политика В России
Фото:Накануне.RU

В Кремле оценили прекращение публикации деклараций о доходах депутатов и сенаторов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект, позволяющий депутатам и сенаторам не публиковать свои декларации о доходах и имуществе. По его словам, парламентарии по-прежнему будут подавать декларации. Он назвал подачу отчетности о доходах обязательной системой.
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"Давайте дождемся документ. Разумеется, условия СВО вносят свою специфику. Но главное то, что подача деклараций будет продолжаться для всех. Это обязательная система. Органы будут проверять их", - цитирует "Ъ" Пескова.

Ранее комитет Думы по госстроительству одобрил поправку к проекту закона о публичной власти, согласно которой в Сети перестанут публиковать декларации депутатов и сенаторов. Вместо этого будет размещаться только общая информация – сколько деклараций было подано. Эта норма может быть введена с марта 2023 г.

Теги: Декларация, депутат, сенатор, Дмитрий Песков



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Ранее 24.01.2023 03:00 Мск Сенаторы изучат инициативу о публикации декларации парламентариев без личных данных
Ранее 23.01.2023 14:55 Мск В России перестанут публиковать декларации о доходах депутатов и сенаторов


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