Ограничения на выезд россиян за границу в Кремле не обсуждаются, - Песков

В Кремле не обсуждали законопроект о фиксированном времени проезда через границу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что по документу даны разъяснения автором поправок.

"По тексту были даны разъяснения, можно из них исходить", —цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев подготовил поправки в закон об автомобильной деятельности, требующие резервировать дату и время проезда автомобилей через границу России.

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 марта. Сам Москвичев сообщил, что предложение обязать бронировать дату и время пересечения границы на машине касается только грузовых автоперевозок.