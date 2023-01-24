В Екатеринбурге появилась улица в честь Заслуженного врача РСФСР Аллы Ощепковой

В Академическом районе появилась новая улица - Аллы Ощепковой, она расположилась в квартале улицы Чкалова – проспекта Академика Сахарова – улицы Амундсена – улицы Академика Парина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, постановление о присвоении наименования улице подписал глава города Алексей Орлов. Принятое решение позволит горожанам проще ориентироваться в районе и более комфортно перемещаться.

Алла Ощепкова (13 августа 1921 года – 3 июня 1994 года) внесла огромный вклад в здоровье уральцев, будучи главным врачом санитарно-эпидемиологической службы. Она также принимала непосредственное участие в становлении и развитии этой структуры в Свердловской области. Благодаря ее деятельности в регионе открывались новые медицинские станции и лаборатории, а свыше 30 санэпидстанций получили новые здания. Алла Ощепкова способствовала увеличению кадров в санитарно-эпидемиологических учреждениях области в 1,5 раза. Более того, под ее руководством были созданы отделы водоснабжения и охраны водоемов, гигиены детей и подростков, гигиены труда.

В 1964 году медик получила почетное звание "Заслуженный врач РСФСР". За годы своей карьеры она также удостоилась ордена Октябрьской революции и ордена "Знак Почета", медалей "За трудовое Отличие" и "За доблестный труд", серебряной медали ВДНХ, значка "Отличнику здравоохранения", а также многочисленных грамот Минздрава СССР, Минздрава РСФСР и правительства Свердловской области.