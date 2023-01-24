24 Января 2023
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Политика В России
Фото: Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Останина призвала двигать женщин на руководящие посты

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в ходе обсуждения нацстратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 гг. призвала обеспечить реализацию равноправия женщин специальными нормативными актами. Они должны предусматривать женские квоты при продвижении по службе и другие меры.
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Сегодня численность женщин-руководителей в центральных органах государственной власти увеличилась до 40%, но этого мало, считает Останина.

"Мы будем разрабатывать закон о равных правах и равных возможностях для политических партий, чтобы не менее 30% [женщин] включали на проходные места", — сказала она.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев раскритиковал эти инициативы Останиной, назвав их "откровенным феминизмом чистой воды".

"А ведь какие были возможности у Нины Александровны показать, что она правда за традиционные семейные ценности и отечественную культуру. Можно было сказать, что принимать в России феминистские "нацстратегии" - это глупо и плохо... Но нет. Руководящие посты для женщин в политических партиях. Гендерные квоты. Феминистский закон о гендерном равенстве. Нина Александровна! На феминизме сейчас политическая карьера не получится. Вам срочно нужно выбросить на свалку неактуальный феминизм и переучиваться на реальные нужды женщин и народа", - написал эксперт.

Он сыронизировал о программе Останиной так: каждой женщине - по своему личному комитету в Госдуме и руководящему месту в политической партии.

Интересно, что женщин в России на 10 млн больше, чем мужчин, а живут они в среднем на 10 лет дольше (77 лет против 67). При этом считается, что положение женщин более тяжелое.

Теги: женщины, феминизм, Нина Останина



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