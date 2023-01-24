В Челябинской области установили 58 новых комплексов видеофиксации нарушений ПДД

В Челябинской области установили 58 новых стационарных комплексов автоматической фото- видеофиксации нарушений ПДД, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УГИБДД.

Был проведен анализ аварийности за последние два года и выявлены наиболее опасные участки дорог. В целях снижения аварийности и обеспечения безопасности участников дорожного движения установлены новые комплексы автоматической фото- видеофиксации нарушений ПДД.

Они установлены на дорогах федерального, регионального и муниципального значения, в том числе в зоне действия ограничений на территориях населенных пунктов.

В ведомстве отметили, что на участках, где работают комплексы автоматической фиксации нарушений, количество дорожно-транспортных происшествий снижается минимум на 25%.