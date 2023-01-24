24 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

В Минпромторге заявили о росте производства в России антибиотиков

Минпромторг сообщил о том, что "за последние несколько лет российские фармпроизводители подключили все свои мощности к важнейшей задаче – обеспечению россиян самыми необходимыми лекарствами".

Главными среди них являются, в первую очередь, антибиотики, жаропонижающие, гормональные и онкопрепараты. Антибиотики на основе амоксициллинап роизводятся и в инъекциях, и в таблетках несколькими российскими производителями. Например, производственная площадка группы компаний "Промомед" – "Биохимик" – планирует в 2023 г. выпустить более 1,5 млн флаконов "Амклава" и свыше 80 млн таблеток "Амоксициллина". Ибупрофен в форме суппозиториев – еще один препарат из списка ЖНВЛП, по которому удалось стабилизировать ситуацию. Российская компания "Фармасинтез" произвела и уже отгрузила полугодовой запас ибупрофена для детей.

Также "Фармасинтез" отгрузил полугодовой запас гормонального препарата "Зифлукорт", который применяется при хронической надпочечниковой недостаточности. На площадке "Фармасинтеза" в Тюмени сейчас активно разрабатываются и внедряются в производство новые лекарственные формы гормональных препаратов.

Напомним, ранее стало известно, что из аптек в России пропал детский антибиотик широкого спектра действия "Цефуроксим", который входит в перечень жизненно важных лекарств. По данным агрегатора "Мегаптека", отражающего наличие лекарств в крупных сетях в режиме реального времени, гранулы этого препарата, которые выпускает швейцарская компания Sandoz под брендом "Зиннат" для приготовления суспензий, отсутствуют в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре, Волгограде, Ижевске, Ставрополе и в других аптеках крупных городов РФ.

Еще один детский антибиотик – "Цефиксим" также пропал из ряда региональных аптек, но его пока еще можно найти в отдельных точках в зависимости от города. Отмечается, что низкая представленность "Цефиксима" и "Цефуроксима" в аптеках связана с недостатком препаратов с действующим веществом амоксициллин + клавулановая кислота в целом. Это вызвано ростом заболеваемости россиян и логистическими трудностями поставщиков. При этом у препаратов есть аналоги.

Теги: Минпромторг, антибиотик



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