Рассмотрение ювенального законопроекта, направленного против родственников сирот, перенесено

Законопроект, направленный на то, чтобы усложнить передачу детей, оставшихся без родителей, в семьи их близких родственников, снят с рассмотрения, которое должно было состояться сегодня, и перенесен на более поздний срок.

Он предполагает социально-психологическое обследование родственников сирот, чтобы они взяли к себе ребенка, их обязательную "подготовку", требования к состоянию жилых помещений, "сопровождение" опекунов или попечителей детей-сирот органами опеки, которые могут привлекать психологов, "специалистов в области воспитания", НКО. Законопроект вызвал возмущение просемейных и родительских организаций.

Возмущение подействовало. Многие депутаты публично выразили свое несогласие. Даже сенатор Андрей Клишас, который часто является "законодательным партнером" Павла Крашенинникова (его комитет был соисполнителем законопроекта и поддержал его) дал отрицательный отзыв. Клишас возглавляет конституционный комитет Совета Федерации.

"Правительственный законопроект... предусматривает изменения, связанные с ужесточением административной процедуры устройства таких детей на воспитание в семью. Кроме того, расширяются полномочия органов опеки и попечительства... Комитет не поддерживает концепцию законопроекта, существенно ущемляющую права детей, жить и воспитываться в родной семье (семье своих родственников) и вытекающее из него приоритетное право родственников на устройство таких детей в свои семьи... Вызывает вопросы ряд положений, предусматривающих процедуры обязательного социально-психологического обследования, увеличения перечня документов, которые должен предоставить "потенциальный" усыновитель, а также возможность привлечения органами опеки и попечительства организаций к деятельности по осуществлению контроля за условиями жизни и воспитания подопечных детей", - написал Клишас.

Против спешки высказались глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Нужно создавать условия для того, чтобы детей забирали [из приютов в семьи], а не отбивать у потенциальных опекунов и усыновителей все желание идиотскими подходами. Хватит лезть в семью!" - призвал Толстой.

При этом глава ответственного комитета (по делам семьи) Нина Останина поддерживала законопроект и дала положительное заключение. Но после переноса его рассмотрения заявила, что во власти преследуют какие-то интересы, а о детях думало мало.

"Главное, чего нет в обществе по отношению к этому законопроекту, – доверия. Доверия к органам опеки, которым предстоит реализовывать эти новшества. Токсичный шлейф, тянущийся за этими органами, увы, делает в общем-то нужную инициативу заведомо малопопулярной", - написала Останина.

Почему она перед этим поддержала такой законопроект, остается неясным.

Общественный уполномоченный по защите семьи (ОУЗС) выразил благодарность сенаторам Клишасу и Елене Мизулиной за принципиальную позицию.

"Надеемся, ПФЗ № 232772-8 будет полностью снят с повестки, и наконец-то на первое чтение Госдумы выйдет ПФЗ "10 сенаторов", реально защищающий детей и родителей... Г-н Хинштейн сообщает о необходимости "без спешки проработать эту инициативу Правительства". Это, конечно, не то: инициативу надо снять полностью, ПФЗ № 232772-8 должен быть отозван", - написал ОУЗС.

