ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

Российские военные сорвали попытку подразделений ВСУ форсировать Днепр в районе Новой Каховки. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

По его словам, с утра в районе Корсунка, Днепряны была попытка форсирования, она сорвалась, передает РИА Новости.

В результате боевых действий были уничтожены три катера украинских военных, шесть боевых машин пехоты (БМП) и около 100 солдат ВСУ.

Напомним, в декабре временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что по левому берегу Днепра в Херсонской области в высоком темпе возводятся оборонительные сооружения.