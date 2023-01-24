24 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге предприятие заплатит детям погибшего работника 5 млн рублей

В Екатеринбурге суд взыскал с предприятия компенсацию в пользу детей погибшего работника.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 11 июля 2022 года: в результате хлопка и воспламенения газо-воздушной смеси в вагончике-бытовке погиб водитель газовоза. У мужчины остались пятеро несовершеннолетних детей.

Прокурор обратился в суд и потребовал взыскать для них компенсацию морального вреда. Представитель надзорного ведомства указал, что по итогам расследования были выявлены нарушения при организации системы охраны труда. В частности, посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками, работодателем оборудованы не были.

В итоге Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал с предприятия компенсацию в пользу каждого из пятерых детей погибшего. Каждый из них получит по 1 млн рублей.

Теги: компенсация, дети, суд, Екатеринбург



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