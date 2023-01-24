Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении, - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении.

"Не знаю, зачем это украинцам", - приводит БелТА слова Лукашенко. Как отметил белорусский лидер, Украина просит, чтобы Белоруссия не воевала и не направляла свои войска. "Пакт о ненападении предлагают заключить", - пояснил он.

С другой стороны, обратил внимание Лукашенко, Украина продолжает "вооружать боевиков" на границе с Белоруссией, "готовят эту гремучую смесь".

"Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Непонятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать", - заявил президент Белоруссии.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что российская группировка войск в Белоруссии не будет участвовать в СВО.