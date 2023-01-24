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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Левинскому ужесточили наказание за срыв строительства поликлиники в Перми

Ужесточено наказание бывшему гендиректору управления капитального строительства Пермского края Дмитрию Левинскому за злоупотребление полномочиями при возведении детской больницы в Кировском районе Перми, сообщает "РБК Пермь".

Как сообщало Накануне.RU, в 2017 году Левинский заключил подряд с коммерческой строительной организацией на выполнение работ по строительству детской поликлиники в Кировском районе Перми, включая поставку технологического и иного оборудования. Из регионального бюджета по данному контракту в период 2017-2019 годов строительной организации были перечислены денежные средства в общей сумме более 116 млн руб. на основании актов о приемке выполненных работ, которые были подписаны осужденным.

При этом осужденному было известно, что часть принятых у строительной организации и оплаченных работ и поставленного технологического оборудования общей стоимостью более 29 млн руб. фактически не были выполнены и поставлены, что повлекло причинение особо крупного ущерба бюджету и тяжкие последствия. В ходе расследования уголовного дела целях возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложен арест в размере более 23 млн руб.

11 ноября 2022 года экс-чиновник признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Приговором Ленинсмкого районного суда Перми назначен 1 год 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

Гособвинитель Оксана Костевич, которая требовала шесть лет лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима, обратилась в Пермский краевой суд. Апелляционные слушания состоялись 19 и 24 января 2023 года.

Прокурор Костевич напомнила, что экс-гендиректор УКСа достоверно знал о невыполненных или вообще не сделанных работах. Но единолично, обязательного визирования подчиненными подписали акты о приемке и оплате.

Судебная коллегия под председательством Константина Малыгина изменила приговор. Левинскому назначено три года заключения в колонии общего режима. К этому сроку частично присоединено наказание по другому приговору – от 4 июля 2022 года. По совокупности отмерен срок три года и один месяц с лишением права занимать властные должности в течение двух с половиной лет.

Теги: Дмитрий Левинский, поликлиника, срыв строительства, апелляция, приговор



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Ранее 11.11.2022 19:29 Мск Левинского приговорили к обязательным работам за срыв строительства поликлиники в Перми
Ранее 26.05.2022 15:33 Мск Прокуратура Прикамья оспаривает приговор вынесенный экс-руководителю УКС за срыв строительства детской поликлиники
Ранее 21.03.2022 16:20 Мск За срыв строительства детской поликлиники в Перми никто не ответит: Левинского освободили от наказания


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