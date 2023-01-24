24 Января 2023
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Экономика В России ДНР и ЛНР
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Пушилин сообщил о планах открыть два новых КПП на границе ДНР с Ростовской областью

Два новых КПП появится на границе ДНР с Ростовской областью. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в программе "Соловьев Live".

КПП "Успенка" планируется существенно расширить, чтобы люди могли быстрее проходить через границу. А новые КПП планируются между Успенкой и Новоазовском. Но туда надо еще проложить дорогу.

Пушилин ожидает, что эти меры позволят разгрузить имеющиеся КПП. Также простои на КПП увеличивают стоимость продуктов, доставляемых в ДНР. Фуры подолгу стоят в очередях, что поднимает цены на перевозку и сами продукты. Возможно, для провоза продуктов будут выделены отдельные линии на КПП.

Накануне Пушилин поручил правительству ДНР найти способ сокращения времени простоя продовольственных грузов на границе с Ростовской областью. 

Дороговизна товаров при низких доходах населения является острой проблемой в ДНР. После вхождения республики в состав России контроль на границе остался. Об огромных очередях говорил и Пушилин.

Теги: ДНР, КПП, граница



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