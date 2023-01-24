На экс-футболиста Евгения Савина завели дело о дискредитации ВС РФ

На экс-футболиста и блогера Евгения Савина составлен протокол о дискредитации российской армии. Ему грозит до 50 тысяч рублей штрафа.

Материалы в отношении Савина находятся в Тверском суде, сообщает РИА Новости.

Весной блогер на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором украинские футболисты выразили мнение о боевых действиях на Украине. Вскоре после этого Савин уехал из России на Кипр.

В августе депутат Госдумы Роман Терюшков, тогда находившийся в попечительском совете подмосковного ФК "Химки", написал на него жалобу в МВД.