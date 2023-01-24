24 Января 2023
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Политика В России
Фото: me-forum.ru

В Госдуму внесен законопроект о деофшоризации

В Госдуму внесен законопроект о деофшоризации. Он не вносит изменений в действующие законы, а является проектом нового федерального закона.
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Текст законопроекта очень небольшой, но достаточно радикальный. Он предполагает, что все активы, находящиеся на территории России, принадлежащие юридическим лицам, зарегистрированным в офшорных юрисдикциях, передаются в управление уполномоченному Правительством РФ федеральному органу исполнительной власти. Эти лица могут зарегистрировать свое право собственности на эти активы в течение шести месяцев. Также они могут передать управление указанными активами любому юридическому или физическому лицу, зарегистрированному на территории России.

Активы, принадлежащие юридическим лицам, зарегистрированными в офшорных юрисдикциях, собственность на которые не перерегистрирована на территории России в течение шести месяцев, конфискуются государством как бесхозное имущество.

В пояснительной записке отмечается, что более половины крупных частных предприятий России, в том числе ряд предприятий системы жизнеобеспечения и ряд стратегических предприятий, зарегистрировано в офшорных зонах. Они в силу логики коммерческих процессов управляются не в интересах России, а офшорные зоны контролируют западные спецслужбы. Поэтому перерегистрация данных предприятий в России является необходимым условием национальной безопасности России и обеспечения ее суверенитета.

"Законопроект внесен в Госдуму. Неужели сегодняшняя истерика олигархата о недопустимости возвращения награбленного народу вызвана этим?" - написал один из авторов проекта заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Теги: законопроект, офшоры



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