В СФ призвали "внимательно изучить" обязательство резервировать дату проезда через границу на автомобиле

Сенатор Андрей Клишас призвал внимательно изучить обязать бронировать дату и время пересечения границы на машине касается только грузовых автоперевозок.

"Данная инициатива требует очень внимательного отношения, так как напрямую может затронуть конституционные права граждан", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев подготовил поправки в закон об автомобильной деятельности, требующие резервировать дату и время проезда автомобилей через границу России. Соответствующий документ появился в базе данных ГД. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2023 г. Мера коснется иностранных перевозчиков, граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства и других автовладельцев. Пересечение границы будет осуществляться в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством. Позже политик уточнил, что речь идет о грузовых автомобилях.