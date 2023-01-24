Уральские полицейские спасли водителя, потерявшего сознание на трассе

На Среднем Урале инспекторы ДПС спасли водителя, которому стало плохо в дороге.

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Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Красноуфимска, наряд ДПС в составе лейтенанта полиции Ивана Фролова и сержанта полиции Дмитрия Якимова патрулировал федеральную трассу "Пермь – Екатеринбург". В районе 182 км дороги инспекторы заметили автомобиль "Лада-Веста", стоящий на обочине с включенными фарами и двигателем.

Подойдя к машине, силовики увидели, что внутри находится только водитель. Мужчина средних лет сидел с запрокинутой назад головой, а изо рта у него шла пена. Шофер был без сознания и не подавал признаков жизни. Двери авто открыть не удалось, они были заперты.

Полицейские быстро сообщили о случившимся в пункт медицины катастроф,​ разбили переднее боковое стекло, открыли дверь и вытащили пострадавшего. 41-летнего мужчину на "скорой" в бессознательном состоянии доставили в Красноуфимскую районную больницу. Его машину на автоэвакуаторе отправили на специализированную стоянку в Красноуфимск.

Позже инспекторы ДПС​ ​навестили водителя в больнице​. Он рассказал, что в тот день ехал из Екатеринбурга домой в Кировскую область, в дороге остановился отдохнуть и отравился выхлопными газами. Оказалось, что это произошло из-за неисправности автомобиля. Мужчина поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за отзывчивость и оказанную помощь.​ Его уже выписали и он уехал в свой регион.