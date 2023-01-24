В МИД Финляндии допустили вступление в НАТО без Швеции

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что заявка страны на вступление в НАТО будет пересмотрена. По его словам, власти республики могут продолжить процедуры вхождения в альянс отдельно от Швеции.

"Финляндии, возможно, придется пересмотреть свою заявку на одновременное членство в НАТО со Швецией, если заявка Швеции будет отложена на более длительный период времени", - сказал Хаависто. Его слова приводят "Известия".

Хаависто добавил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет отложено как минимум до выборов в Турции, которые пройдут в мае.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Швеции не стоит больше ждать поддержки ее заявки в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме с сожжением Корана.

Отношения Турции и Швеции обострились на фоне вопроса принятия Швеции в НАТО, в котором Турция имеет решающий голос.