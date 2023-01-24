24 Января 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба Пермского края

В Прикамье прибыла первая организованная группа беженцев из Украины и присоединенных к РФ территорий

Сегодня в Прикамье прибыла первая организованная группа беженцев из Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Власти уточняют, что всего прибыло 44 человека. Их разместили в пансионате "Изумруд" поселка Протасы Пермского муниципального округа. Переселенцев осмотрели на предмет оказания медицинской помощи. Глава региона Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам оказать помощь беженцев в решении вопросов, связанных с их адаптацией и проживанием в регионе.

"В первую очередь важно оказать людям психологическую, юридическую помощь, при необходимости – медицинскую", - поручил губернатор.

Переселенцы из Украины, ЛНР и ДНР, приехавшие в Пермь(2023)|Фото: пресс-служба Пермского края

Власти края подчеркивают, что регион готов к дополнительному приему беженцев из Украины и присоединенных к России территорий. Для этого в Прикамье созданы пункты временного размещения.

Напомним, что с начала проведения специальной военной операции, в Пермский край в индивидуальном порядке уже прибывали беженцы. Каждому из них специалистами социальных служб оказывается адресная помощь.

Теги: беженцы, переселенцы, пансионат Изумруд, спецоперация



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