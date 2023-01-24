24 Января 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области осудили экс-главу городского поселения за взятки и злоупотребление полномочиями

В Челябинской области бывшая глава Бердяушского городского поселения приговорена к 6 годам лишения свободы условно со штрафом в 1,3 млн рублей за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, с декабря 2020 года по февраль 2021 года обвиняемая получила взятку в размере 50 тыс. рублей через своего супруга, а также лично в размере 15 тыс. рублей от представителя ООО "РПК "Системы управления" за оказание содействия в обеспечении победы в конкурсной процедуре и заключении контракта по капитального ремонту Центральной котельной в поселке Бердяуш.

Не желая оплачивать свой штраф в размере 10 тыс. рублей, дала указание о выплате подчиненным сотрудникам денежных премий из средств бюджета Бердяушского городского поселения. После чего сотрудники передали подсудимой полученные денежные средства.

также по решению суда она должна выплатить 65 тыс. рублей.

Теги: суд, приговор, взятки,



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