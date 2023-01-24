В ГД уточнили, кого именно обяжут резервировать дату проезда через границу на автомобиле

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев сообщил, что предложение обязать бронировать дату и время пересечения границы на машине касается только грузовых автоперевозок.

"Это касается только грузовых автомобильных перевозок, которыми занимаются на коммерческой основе перевозят грузы. Мы убираем пробки, которые стоят по 10-15 км. Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов, ничего. А у них (водителей) есть семьи – жены, дети – поэтому устраняем эту проблему", - сказал РБК политик.

В пояснительной записке действительно сказано, что появление законопроекта вызвано "значительными изменениями в логистических маршрутах

для доставки товаров автомобильным транспортом из-за санкций и переориентацией транспортно-логистических путей на другие направления".

Напомним, ранее стало известно, что Москвичев подготовил поправки в закон об автомобильной деятельности, требующие резервировать дату и время проезда автомобилей через границу России. Соответствующий документ появился в базе данных ГД. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2023 г. Мера коснется иностранных перевозчиков, граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства и других автовладельцев. Пересечение границы будет осуществляться в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством.