Депутата Холодарева убрали с двух должностей из-за нарушений в декларации

Депутата Алексея Холодарева сняли с двух должностей после проверки его декларации. Решение было принято на заседании гордумы Екатеринбурга. Его итоги Накануне.RU подтвердил сам депутат.

По его словам, речь идет о должностях зампредседателя комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности, а также комиссии по бюджету и экономической политике. Однако Холодарев не считает, что произошло что-то, что могло бы сказаться на его депутатской деятельности или финансовом положении, а потому не считает нужным оспаривать решение коллег.

"Наверное, можно было бы это оспорить. Но я не вижу никакого смысла, потому что в плане деятельности депутатской ничего не поменялось. Я, уже если возникала необходимость, проводил комиссии за председателя. Сейчас, если вдруг председатель не сможет, я также смогу ее провести. На мой доход тоже это никак не повлияло. То есть нет ничего того, чтобы с какой-то стороны заставило меня сейчас пожалеть о том, что было сделано", - отметил депутат.

По его словам, все началось еще в прошлом году с постов в интернете, где он критиковал спецоперацию. После этого к Холодареву и было обращено повышенное внимание, а все его действия стали подвергаться более резкой критике.

Напомним, что Холодарева уже не раз штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России из-за его постов в социальных сетях.



