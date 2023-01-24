24 Января 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: img-fotki.yandex.ru

Запад намерен поставить Эстонии вооружения, способные держать под прицелом Петербург, - посол РФ

Посол России в Таллине Владимир Липаев заявил, что западные страны планируют поставлять Эстонии современные виды вооружений, которые "способны держать под прицелом Санкт-Петербург".

По словам дипломата, Эстония активно вооружается, "создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия".

"Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?", - задался вопросом посол.

"У англосаксов был интерес создать здесь антироссийский форпост для оказания давления на РФ", - цитирует Липаева ТАСС. По его словам, речь идет не только об экономическом, политическом, культурном, но и военном давлении.

В конце марта прошлого года корабли ВМС Великобритании доставили необходимое снабжение группировке НАТО в Эстонии. В частности, два британских фрегата доставили группировке НАТО в Эстонии боеприпасы, военную технику и амуницию. Об этом сообщалось на сайте правительственной информации Соединенного Королевства.

Теги: эстония, вооружения, петербург, липаев



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